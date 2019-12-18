Конгрес розпочав дебати щодо імпічменту Трампу

У палаті представників США проходять підсумкові дебати перед голосуванням за імпічмент Дональда Трампа.

Пряму трансляцію засідання проводить Голос Америки.

Минулого тижня демократи у Палаті представників США висунули звинувачення президенту США Дональду Трампу у справі про імпічмент за двома статтями: зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Остаточне голосування щодо оголошення президенту США Дональду Трампу імпічменту очікується між 2 і 3 годинами ночі за Києвом.

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Як повідомлялося, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.