У Кишиневі активісти пікетують будівлю уряду
Про це повідомляє Newsmaker.
"Багато протестувальників прийшли в одязі червоного кольору. Серед них громадські діячі, депутати і громадські активісти", - йдеться у повідомленні.
Молдова підписала Стамбульську конвенцію в лютому 2017 року, але досі не ратифікувала.
9 грудня прем'єр-міністр Йон Кіку заявив, що на засіданні 11 грудня уряд схвалить ратифікацію конвенції і відправить проєкт закону до парламенту. Однак це питання було виключене з порядку денного.
Згідно з даними Нацбюро статистики, 40% жінок у Молдові хоча б раз піддавалися сексуальному або фізичному насильству. У 57% випадків жертву піддавав насильству чоловік або співмешканець.
Одна з організаторів протесту - громадянська активістка Констанца Дохотару. 29 вересня 2019 року вона заявила, що співмешканець протягом року піддавав її фізичному та психологічному насильству.