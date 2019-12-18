У Кишиневі активісти пікетують будівлю уряду

У Кишиневі перед будівлею уряду 18 грудня відбувається акція із закликом до влади ратифікувати Стамбульську конвенцію проти насильства над жінками та сімейного насильства.

Про це повідомляє Newsmaker.

"Багато протестувальників прийшли в одязі червоного кольору. Серед них громадські діячі, депутати і громадські активісти", - йдеться у повідомленні.

Молдова підписала Стамбульську конвенцію в лютому 2017 року, але досі не ратифікувала.

9 грудня прем'єр-міністр Йон Кіку заявив, що на засіданні 11 грудня уряд схвалить ратифікацію конвенції і відправить проєкт закону до парламенту. Однак це питання було виключене з порядку денного.

Згідно з даними Нацбюро статистики, 40% жінок у Молдові хоча б раз піддавалися сексуальному або фізичному насильству. У 57% випадків жертву піддавав насильству чоловік або співмешканець.

Читайте також: Україна надала Молдові 3 тисячі дозволів на автоперевезення

Одна з організаторів протесту - громадянська активістка Констанца Дохотару. 29 вересня 2019 року вона заявила, що співмешканець протягом року піддавав її фізичному та психологічному насильству.