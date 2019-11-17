Україна надала Молдові 3 тисячі дозволів на автоперевезення

Україна додатково надала Молдові на 2019 рік 3 тисячі дозволів на вантажні перевезення товарів своєю територією.

Про це інформує Національне агентство автомобільного транспорту Молдови (ANTA), передає Moldpres.

«Україна надала Республіці Молдова додатково три тисячі дозволів на двосторонній транспорт або транзит товарів на територію сусідньої держави у 2019 році», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, таке рішення прийнято у відповідь на запит, надісланий Кишиневом.

Тепер дозволи I категорії, типу «Україна двостороння/транзит» видаються не більше одного для кожного автомобіля і причепа вантажопідйомністю більш як 3,5 т або загальною масою понад 6 тонн.

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Як зазначає видання, молдовські вантажоперевізники не раз виходили на протести, висловлюючи невдоволення тим, що вони не можуть отримати дозволи на перевезення своєї продукції за кордон.

Раніше міністерство економіки й інфраструктури Молдови повідомляло, що Росія додатково видала на 2019 рік 500 дозволів на перевезення.