Великі американські компанії звинувачують в експлуатації дитячої праці

Міжнародна правозахисна організація International Rights Advocates подала колективний позов проти п'ятьох відомих американських компаній, звинувативши їх в експлуатації дитячої праці.

Про це йдеться у позові правозахисників.

Компаніям Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies та Alphabet, закидають причетність до жорстокої та брутальної експлуатації дитячої праці у Конго.

Позивачі зібрали докази, що технологічні гіганти отримували певний зиск від застосування дитячої праці під час видобутку кобальту у Демократичній Республіці Конго. Кобальт — це ключовий компонент літій-іонних акумуляторів, що використовуються в електронних пристроях, які виробляють ці компанії.

Автори колективного позову наголошують, що діти у Конго працюють на видобутку кобальтової руди в "умовах кам'яного віку". За виснажливу працю у нелюдських умовах такі працівники отримують два-три долари на місяць.

Колективний позов базується на позовах 14 анонімних осіб, більшість з яких — родичі дітей, які загинули або стали каліками під час видобутку кобальтової руди у Конго.