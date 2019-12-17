Суд виніс остаточний вирок експомічнику Трампа на виборах

Федеральний суддя США виніс остаточний вирок з ув'язненням та умовним терміном колишньому заступнику голови виборчого штабу Дональда Трампа Ріку Гейтсу, врахувавши його співпрацю в розслідуванні втручання Росії у президентські вибори в США.

Про це йдеться в повідомленні американського телеканалу CNN.

"Рік Гейтс, один із найбільш вагомих радників кампанії Трампа, який дав свідчення під час розслідування Мюллера, засуджений федеральним суддею у вівторок до ув'язнення на 45 днів за ґратами та трьох років умовного терміну", - зазначає телеканал.

Крім того, ексрадник Трампа має виплатити 20 тис. доларів штрафу та зобов'язаний надалі співпрацювати з правоохоронними органами.

Рік Гейтс був одним із бізнес-партнерів та заступником глави президентської кампанії Дональда Трампа, Пола Манафорта. Під час розслідування він зізнався, що допомагав Манафорту приховати відомості про наявність $75 млн на рахунках в іноземних банках після роботи на проросійського президента України Віктора Януковича та зусиль з лобіювання.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2018 року Гейтс визнав себе винним у змові проти країни, а також введення в оману слідства щодо втручання Росії у президентські вибори в США.