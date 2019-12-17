В Афганістані біля дороги підірвали міну, серед загиблих є діти
Укрінформ
Десятеро цивільних осіб, у тому числі троє дітей та двоє жінок, загинули внаслідок вибуху закладеної біля дороги міни у провінції Хост на сході Афганістану.
Про це повідомляє TOLO News із посиланням на речника МВС Насрата Рагімі.
“Щонайменше 10 цивільних загинули в результаті вибуху міни у східній провінції Хост у вівторок вранці”, - йдеться у повідомленні.
За словами Рагімі, вибух стався в районі Алішир.
Він додав, що серед загиблих є 3 дітей та 2 жінки.
Речник МВС зазначив, що міна була встановлена в районі, в якому активне терористичне угрупування “Талібан”, проте терористи ще не взяли відповідальність за вибух.
Як повідомлялося, днями десять цивільних осіб, у тому числі чотири жінки та одна дитина, загинули внаслідок вибуху закладеної біля дороги бомби на сході Афганістану.
Фото: pennews.net