В Афганістані біля дороги підірвали саморобну бомбу, загинули цивільні

Десять цивільних осіб, у тому числі чотири жінки та одна дитина, загинули внаслідок вибуху закладеної біля дороги бомби на сході Афганістану.

Про це інформує Радіо Свобода.

"У результаті вибуху бомби, закладеної біля дороги на сході Афганістану, загинули десять людей, серед яких чотири жінки та одна дитина", - йдеться у повідомленні.

Це сталося в районі Джагату провінції Газні. Усі жертви вибуху були цивільними особами, заявив речник губернатора провінції Ареф Ноорі, додавши, що ще шестеро людей були поранені унаслідок інциденту.

Афганські чиновники вважають, що бомба була закладена з метою нападу на афганські сили безпеки, оскільки вибух стався приблизно за 300 метрів від військової бази.

Ніхто наразі не взяв на себе відповідальності за напад, але, ймовірно, що його організували таліби.

Фото: AFP/STR