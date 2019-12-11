Біля головної бази США в Афганістані стався вибух — є загиблі, десятки поранених

Поблизу аеродрому Баграм в Афганістані, який американські військові використовують як найбільшу базу в цій країні, стався вибух, у результаті якого постраждали щонайменше 50 осіб.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцевого чиновника.

“За словами місцевого чиновника, в середу вранці загинули кілька бойовиків, а понад 50 цивільних осіб отримали поранення після того, як бойовики підірвали бомбу біля головної військової бази США та НАТО в районі Баграм у східній провінції Парван”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Daily Mail, напад на аеродром Баграм був спрямований проти медичного закладу, який будується для допомоги афганським людям, які живуть поблизу американської бази.

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Після вибуху група бойовиків знищила пост безпеки "Баграм", а потім вступила в бій із загоном охорони бази.

Кількість жертв та поранених може зрости.

На даний момент відповідальність за вибух не взяла жодне з терористичних угруповань. Однак в атаці підозрюють “Талібан”.

Фото: en.baaghitv.com