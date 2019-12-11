Біля головної бази США в Афганістані стався вибух — є загиблі, десятки поранених
Про це повідомляє Xinhua з посиланням на місцевого чиновника.
“За словами місцевого чиновника, в середу вранці загинули кілька бойовиків, а понад 50 цивільних осіб отримали поранення після того, як бойовики підірвали бомбу біля головної військової бази США та НАТО в районі Баграм у східній провінції Парван”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначає Daily Mail, напад на аеродром Баграм був спрямований проти медичного закладу, який будується для допомоги афганським людям, які живуть поблизу американської бази.
Після вибуху група бойовиків знищила пост безпеки "Баграм", а потім вступила в бій із загоном охорони бази.
Кількість жертв та поранених може зрости.
На даний момент відповідальність за вибух не взяла жодне з терористичних угруповань. Однак в атаці підозрюють “Талібан”.
Фото: en.baaghitv.com