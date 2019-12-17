Торнадо накрив південні штати США, є жертви

Унаслідок кількох буревіїв у південних штатах США загинули щонайменше троє людей.

Про це повідомляє USA Today.

"Унаслідок кількох буревіїв на півдні США у понеділок загинули щонайменше троє людей. Також є інформація про зруйновані будівлі й повалені дерева", - йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждали штати Луїзіана, Міссісіпі, Алабама й Техас.

Зазначається, що вже відомо про одного загиблого в штаті Луїзіана та двох в Алабамі.

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Близько 38 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії в штатах Луїзіана, Міссісіпі та Алабама через шторми.

Торнадо на півдні США / Фото: MELISSA GREGORY, THE TOWN TALK

Також повідомляється, що кілька шкіл в штатах Міссісіпі й Алабамі скасували уроки після обіду як запобіжний захід.

За даними синоптиків, у вівторок шторми слід очікувати у штатах Північна й Південна Кароліна, Джорджія та Флорида.