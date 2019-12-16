Снігові буревії у Штатах спричинили загибель понад десяти осіб

Снігові буревії у Штатах спричинили загибель понад десяти осіб

Укрінформ
Більше десятка людей загинули останніми днями внаслідок снігового циклону, який обрушився на середній захід Сполучених Штатів.

Негода паралізувала рух, припинила роботи шкіл та державних установ, йдеться в повідомленні телеканалу CBS News.

"Щонайменше, десятеро людей загинули в аваріях, пов'язаних з негодою в штатах Небраска, Міссурі та Канзас, де вирує буревій зі снігопадами, місцями понад 30 см", - зазначається в повідомленні.

При цьому зазначається, що найбільші дві аварії сталися в штаті Небраска на 80-й федеральній трасі, де загинули п'ятеро людей. Через погодні умови місцева влада закрила школи й зупинила транспортні сполучення.

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Крім того, повідомляється про загибель сноубордиста в штаті Юта, який потрапив у снігову лавину. У цьому регіоні влада поширила повідомлення про високу лавинну небезпеку.

Негода в центральних і західних американських штатах є лише частковим проявом масштабної штормової системи, яка вразила середній захід США і, як очікується, ближчими днями пошириться на Північний схід Америки, повідомляють синоптики.

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