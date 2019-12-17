Експрезидента Пакистану засудили до смертної кари

Колишнього президента Пакистану Первеза Мушаррафа засудили до смертної кари.

Про це повідомляє DND.

"Спеціальний суд в Ісламабаді у вівторок виніс смертний вирок колишньому президенту та очільнику армії Первезу Мушаррафу у справі про державну зраду", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Мушарраф був засуджений до смерті через призупинення дії конституції країни, введення надзвичайної ситуації 3 листопада 2007 року та арешт суддів Верховного суду Пакистану.

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Первез Мушарраф був президентом Ісламської республіки Пакистан з 2001 по 2008 роки. Він прийшов до влади внаслідок військового перевороту в 1999 році. А пішов у відставку - під тиском опозиції.

У 2007 році в Пакистані виникла політична криза через те, що Мушарраф оголосив про відставку верховного судді Іфтіхара Чаудхрі і ще 60 суддів, щоб гарантувати собі переобрання на посаду президента. Після цього по країні прокотилася хвиля масових демонстрацій, які нерідко переростали в зіткнення з поліцією. Політична боротьба в країні зробилася жорсткішою, коли в неї вступили голова опозиційної партії Беназір Бхутто і колишній прем'єр Пакистану Наваз Шариф, котрі повернувся на батьківщину.

У листопаді 2007 року Мушарраф склав президентську присягу на новий п'ятирічний термін і став цивільним президентом Пакистану, пішовши у відставку з посади головкому армії і передавши повноваження командувача генералові Ашфаку Кіані.

На парламентських виборах 2008 року перемогли опозиційні до Мушаррафа партії. Під наростаючим тиском 18 серпня 2008 року Первез Мушарраф, якому парламент країни загрожував імпічментом, виступив з телезверненням до нації і заявив про свій намір піти у відставку, відкинувши пред'явлені йому звинувачення.