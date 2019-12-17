Трамп планує оголосити виведення військ з Афганістану – сенатор
Про це повідомив у понеділок сенатор США Ліндсі Грем, пише американське видання National Review.
"Сенатор Ліндсі Грем заявив у понеділок під час візиту до Кабула (Афганістан), що президент Трамп планує часткове виведення американських військ із країни", - зазначає видання.
Законодавець заявив журналістам, що Трамп оголосить про вивід цього тижня, а процес повернення американських військ додому може розпочатися вже до кінця нинішнього року.
Грем повідомив, що з нинішньої кількості 12 тис. військових очікується скорочення американського контингенту до 8,6 тис.
Як повідомлялося, США намагається домовитися про мирну угоду з талібськими повстанцями, яка дозволила б американським силам вийти з Афганістану. Однак переговори часто припинялися через напади талібів на сили США.