США скоротять контингент в Афганістані на чотири тисячі військових

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір скоротити військовий контингент у Афганістані на 4 тис. осіб.

Про це інформує NBC.

"Адміністрація Трампа має намір оголосити про виведення близько 4 тис. військовослужбовців з Афганістану на початку наступного тижня", - повідомили NBC чинні та колишні чиновники.

Після виведення на території Афганістану залишаться 8 - 9 тис. американських військових.

За планом, до США мають повернутися чотири тисячі військових.

Як зазначається, процес виведення контингенту, ймовірно, розтягнеться на кілька місяців. Такий крок Вашингтона розглядається як спроба відновити мирні переговори з рухом Талібан.

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