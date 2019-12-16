У День незалежності в Казахстані затримали близько десятка активістів

У День незалежності Казахстану 16 грудня відбуваються затримання активістів по всій країні.

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

«Щонайменше близько десятка активістів у ряді казахстанських міст затримано вранці в понеділок, 16 грудня, в день можливих мітингів», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється про затримання жителів Шимкента, Караганди, Алмати.

Вранці в місті Уральську був затриманий журналіст Лукпан Ахмедьяров, редактор регіональної газети «Уральський тиждень». Його забрали у відділок «для допиту як свідка» у невідомій кримінальній справі.

Кореспондент Азаттика у місті Шимкенті Ділара Іса повідомила, що з ранку понеділка за нею йдуть щонайменше двоє невідомих людей у цивільному.

На міських площах у Нур-Султані й Алмати офіційні заходи проходять за підвищеної безпеки.

Видання повідомляє, що мирну ходу в центрі казахстанської столиці 16 грудня зупинила поліція. Людей, які йшли по тротуару ймовірно до будинку адміністрації президента Казахстану, затримали. Десятки співробітників спецпідрозділу заштовхали людей в автозаки. Приблизно за 10 хвилин до початку затримань колона мітингувальників встигла пройти поряд з будинком Посольства Китаю в Казахстані.

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Про плани провести 16 грудня мітинги в казахстанських містах оголосив незареєстрований рух «Демократичний вибір Казахстану» (ДВК), заснований колишнім банкіром і критиком влади Казахстану Мухтаром Аблязовим. Рух заборонений у Казахстані - в 2018 році суд за запитом Генеральної прокуратури Казахстану оголосив ДВК «екстремістською» організацією. Аблязов, який живе за кордоном з 2009 року, не згоден з цим рішенням. В ухваленій у березні 2019 року резолюції Європарламенту про ситуацію з правами людини в Казахстані ДВК названо «мирним опозиційним рухом».

Про намір провести мітинг 16 грудня в Алмати заявив також громадянський рух «Oyan, Qazaqstan», активісти якого повідомляли, що зазнали тиску напередодні можливих мітингів.

Як відомо, 16 грудня в Казахстані - День Незалежності. Ця дата збігається з 33-річчям масових демонстрацій в Алмати, коли казахська молодь виступила проти призначення керівником Радянського Казахстану ставленика Кремля Геннадія Колбіна, і восьмою річницею подій у місті Жанаозені Мангістауської області, де в 2011 році влада силою придушила страйк нафтовиків, загинули, за офіційними даними, 17 осіб.

Фото: RFE/RL