Три події світу. Норманді з причепом, особливості американської оборони та Brexit наближається

Саміт Нормандської четвірки не приніс суттєвих зрушень у врегулюванні протистояння на Донбасі, проте подарував певне уточнення позицій сторін.

Конгрес США перебуває у процесі ухвалення оборонного бюджету, який порадує багатьох українців. Консерватори під проводом Бориса Джонсона здобули тріумфальну перемогу на дострокових парламентських виборах у Великій Британії.

Про результати зустрічі Нормандської четвірки у Парижі сказано вже чимало, тому лише коротко нагадаю: зустріч у оновленому форматі пройшла без сенсацій, Путін та Зеленський поговорили віч на віч, серед іншого – про газові питання, четверо учасників переговорів вперше з появи формату провели спільний брифінг. До речі, під час його проведення наявні протиріччя між двома Володимирами – Зеленським та Путіним – були помітними неозброєним оком. Російський президент після зустрічі у Парижі не знайшов кращого способу для демонстрації непохитності своєї позиції, ніж спробувати вплести боснійську Сребреницю у донбаський контекст. В Україні тим часом імпульс отримало розслідування справи про вбивства Павла Шеремета, а Володимир Зеленський вніс проект змін до Конституції стосовно децентралізації влади. Якщо у них будуть навіть натяки на втілення «формули Штайнмаєра», то Україну може накрити чергова політична криза.

Сергій Лавров, Дональд Трамп

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров з Парижа рушив за океан, де провів переговори з Майком Помпео та зустрівся з Дональдом Трампом. Проте ця психологічно-дипломатична атака хіба що продемонструвала, що у Кремля залишаються специфічні відносини з Білим домом та можливості для діалогу. Палата представників Конгресу ухвалила оборонний бюджет США на наступний рік, який передбачає не лише збільшення асигнувань на потреби оборони України з 250 до 300 мільйонів доларів. Ще один нюанс – санкції проти компаній, які беруть участь у прокладанні NordStream2. Цим кроком Штати продемонстрували стан повної готовності включитися в боротьбу за вплив на європейський ринок газу.

Борис Джонсон / Фото: PA

Борис Джонсон отримав чудовий привід пишатися собою та наблизитися у пантеоні консерваторів до свого кумира – Вінстона Черчилля. Консерватори під проводом діючого прем’єра отримали на дострокових парламентських виборах найкращий результат від часів Маргарет Тетчер, сформують більшість та зможуть здійснити Brexit, за словами Джонсона, без всяких але та якщо. Певна визначеність з процедурою розлучення Великої Британії та ЄС позитивно впливає і на прогнози розвитку світової економіки, що дозволяє Заходу увійти у період різдвяно-новорічних канікул без зайвих стресів.

Євген МАГДА, Інститут світової політики