Пекін відклав введення мит на автомобілі зі США

Комітет з митних зборів та тарифів при Державній раді КНР відтермінував заплановане на 15 грудня запровадження нових мит на товари зі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Xinhua.

"Китай призупинив заплановане впровадження додаткових мит на деякі американські товари, що планувалося на 15 грудня", - повідомив Комітет з митних зборів та тарифів Державної ради у неділю. Пекін вирішив відтермінувати запровадження мит на американські товари, серед яких автомобілі та автозапчастини, що було заплановано на сьогодні. Мова йде про мита розміром у 5 та 10 відсотків. Таке рішення було прийняте з метою імплементації результатів останніх торговельних перемовин між двома державами.

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Як повідомлялося, США та КНР оголосили про досягнення першого етапу торговельної угоди, що передбачає зниження мит та збільшення закупівлі Китаєм американської сільськогосподарської продукції.

За даними торгового представника США Роберта Лайтгайзера, Америка зберігатиме 25-відсоткове мито на китайські товари на суму близько $250 млрд, але знизить ставку приблизно до 7,5% на імпорт вартістю $120 млрд.