В Індії на завалених снігом дорогах застрягли сотні людей

На півночі Індії сотні людей, зокрема 170 студентів, застрягли на завалених снігом дорогах.

Про це повідомляє NDTV.

«Рано вранці в суботу було врятовано 170 студентів, які опинилися у пастці через сильний снігопад біля Куфри у Шимлі, штат Хімачал-Прадеш», - йдеться у повідомленні.

Всього на дорогах штату в снігу застрягли близько 380 автомобілів, серед яких були туристичні автобуси зі студентами з різних навчальних закладів.

Рятувальники розчистили сніг і вивезли студентів до безпечного місця.

Потужні снігопади пройшли у північному штаті країни Хімачал-Прадеш у п'ятницю, через що ускладнився рух транспортних сполучень.