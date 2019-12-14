В Індії на завалених снігом дорогах застрягли сотні людей
Укрінформ
На півночі Індії сотні людей, зокрема 170 студентів, застрягли на завалених снігом дорогах.
Про це повідомляє NDTV.
«Рано вранці в суботу було врятовано 170 студентів, які опинилися у пастці через сильний снігопад біля Куфри у Шимлі, штат Хімачал-Прадеш», - йдеться у повідомленні.
Всього на дорогах штату в снігу застрягли близько 380 автомобілів, серед яких були туристичні автобуси зі студентами з різних навчальних закладів.
Рятувальники розчистили сніг і вивезли студентів до безпечного місця.
Потужні снігопади пройшли у північному штаті країни Хімачал-Прадеш у п'ятницю, через що ускладнився рух транспортних сполучень.