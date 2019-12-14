Експрезидента Судану засудили до двох років за корупцію
Укрінформ
Колишнього президента Судану Омара аль-Башира засудили до 2 років тюремного ув'язнення за корупцію та відмивання грошей.
Про це повідомляє Sky News.
«Омар аль-Башир, колишній президент Судану, був засуджений за корупцію і відмивання грошей», - йдеться в повідомленні.
Експрезидента засудили до двох років у виправній установі.
Крім того, аль-Башир обвинувачується Міжнародним кримінальним судом у військових злочинах і геноциді.
Як повідомлялося, військові Судану скинули президента Омара аль-Башира в квітні цього року після кількох місяців протестів проти його авторитарного 30-річного правління.