У Нігерії автобус зіткнувся з авто, 26 загиблих

На північному сході Нігерії у штаті Баучі автобус зіткнувся з автомобілем, внаслідок чого загинули 26 осіб.

Про це повідомляє Daily Trust з посиланням на поліцію.

«26 пасажирів загинули в автокатастрофі, що сталася у селі Губі Гарі», - йдеться у повідомленні.

Зіткнення сталося в четвер у штаті Баучі: автобус, в якому знаходилися 22 людини, зіткнувся з автомобілем з чотирма людьми на швидкісній дорозі.

Всіх учасників аварії доставили до лікарні. 25 смертей були підтверджені того ж дня, ще одна людина боролася за своє життя, проте не вижила.