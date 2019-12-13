У Конгресі затвердили дві статті імпічменту Трампа

Юридичний комітет Палати представників США підтримав більшістю голосів дві статті імпічменту глави Білого дому.

Голосування відбулося 13 грудня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Підтримка конгресменів розділилася очікувано за партійною ознакою. Імпічмент президента підтримали 23 демократи, 17 республіканців висловилися проти.

Загалом, голосування відбувалося двічі – по кожній із двох статей імпічменту проти Трампа – за зловживання владою, а також за перешкоджання Конгресу. Щоразу результат підтримки був однаковим.

Загальне голосування у нижній палаті Конгресу США очікується вже наступного тижня. Якщо демократи використають свою більшість у Палаті представників, розгляд справи щодо імпічменту глави Білого дому перейде до Сенату США.

Як повідомлялося, наприкінці вересня демократи в Палаті представників ініціювали розслідування з імпічменту президента США після того, як стали відомі деталі його розмови з президентом України. Опоненти Трампа звинувачують його у спробах тиску на Україну з метою почати розслідування проти Джо Байдена, його основного політичного конкурента на виборах США.