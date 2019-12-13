Трамп “натвіттував” за день понад 120 дописів і побив власний рекорд
Це сталося у четвер, 12 грудня, коли комітет Палати представників з питань судової влади Конгресу США проводили слухання у справі про його імпічмент, повідомляє The Hill.
“Президент Трамп у четвер встановив особистий рекорд з використання Twitter за один день після вступу на посаду, вибухнувши понад 120 твітами та ретвітами за 24 години”, - йдеться у повідомленні.
Попередній рекорд Трампа — 105 твітів.
Як зазначається, більшість дописів Трампа з'явилися зранку, коли він робив десятки репостів повідомлень депутатів-республіканців, “атакуючи” слухання комітету Палати представників з питань судової влади. Твіти Трампа протягом усього дня починалися і закінчувались критикою демократів, які проводять розслідування про його імпічмент.
Комітет витратив понад 14 годин на обговорення двох статей про імпічмент проти Трампа.
Крім того, одним з “найпомітніших” твітів глави Білого дому була реакція на те, що 16-річну екоактивістку Грету Тунберг журнал Time назвав "Людиною року". У своєму твіті Трамп висміяв школярку.
Серед інших тем також були й торговельна угода з Китаєм, і привітання прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона з перемогою на виборах, і участь Трампа на саміті у Білому домі на підтримку питання оплати відпустки, взятої за сімейними обставинами, та реформи догляду за дітьми.