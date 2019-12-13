У Сербії протестувальники заблокували державну телерадіокомпанію

У столиці Сербії Белграді, опозиційні активісти розпочали блокаду будівлі державної телерадіокомпанії з метою привернути увагу до погіршення свободи ЗМІ, як частини політики президента Александара Вучича.

Про це інформує Радіо Свобода.

"Сербські опозиційні активісти заблокували вхід до будівлі, в якій розміщується державна компанія радіо та телебачення у Белграді, протестуючи проти того, що, на їхню думку, є погіршенням свободи ЗМІ у балканській країні під час правління президента-популіста Александара Вучича", - йдеться у повідомленні.

Члени опозиційної групи Альянс Сербії (SzS), розпочали восьмигодинну блокаду будівлі опівдні 13 грудня, тримаючи банер з написом "ЄС, це твій вибір: Вучич чи демократія" англійською та сербською мовами.

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Сербські незалежні ЗМІ неодноразово скаржилися на тиск чиновників та звинувачували уряд у розпалюванні атмосфери нетерпимості до журналістів.

Президента Вучича, який пообіцяв привести Сербію до членства у Європейському Союзі, звинувачують у приборканні свободи ЗМІ та демократії, ці звинувачення він заперечує.

Фото: Радіо Свобода