Імпічмент Трампа: Палата представників вирішила голосувати сьогодні

Комітет з питань правосуддя Палати представників Конгресу США вирішив перенести голосування за двома статтями про імпічмент президента Дональда Трампа на п’ятницю, 13 грудня.

Про таке рішення оголосив голова комітету Джеррольд Надлер, повідомляє CNN.

"Голова Комітету з питань правосуддя Палати Джеррольд Надлер закликав продовжити слухання до 10-ї години завтрашнього ранку (13 грудня, 17:00 за Києвом — ред.) і провести голосування за дві статті про імпічмент", - йдеться у повідомленні.

Дане рішення було ухвалено після більш ніж 13 годин дебатів у Комітеті у четвер.

Очікується, що комітет, де переважають демократи, схвалить формальні звинувачення і передасть їх для загального голосування Сенату. Однак, малоймовірно, що Сенат, де більшістю володіють республіканці, визнає провину Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня демократи у Палаті представників США висунули звинувачення президенту США Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

"Зловживання владою є порушенням, яке підпадає під імпічмент, для президента, який використовував владу для отримання неправомірної персональної вигоди, і при цьому ігнорував національні інтереси. Саме це президент Трамп зробив, коли вимагав і тиснув на Україну для втручання в наші президентські вибори у 2020 році", - сказав Надлер.

За словами Надлера, інша стаття стосується перешкоджання роботі Конгресу, повідомляє CNN.