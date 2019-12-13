Імпічмент Трампа: Палата представників вирішила голосувати сьогодні
Про таке рішення оголосив голова комітету Джеррольд Надлер, повідомляє CNN.
"Голова Комітету з питань правосуддя Палати Джеррольд Надлер закликав продовжити слухання до 10-ї години завтрашнього ранку (13 грудня, 17:00 за Києвом — ред.) і провести голосування за дві статті про імпічмент", - йдеться у повідомленні.
Дане рішення було ухвалено після більш ніж 13 годин дебатів у Комітеті у четвер.
Очікується, що комітет, де переважають демократи, схвалить формальні звинувачення і передасть їх для загального голосування Сенату. Однак, малоймовірно, що Сенат, де більшістю володіють республіканці, визнає провину Трампа.
Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня демократи у Палаті представників США висунули звинувачення президенту США Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.
"Зловживання владою є порушенням, яке підпадає під імпічмент, для президента, який використовував владу для отримання неправомірної персональної вигоди, і при цьому ігнорував національні інтереси. Саме це президент Трамп зробив, коли вимагав і тиснув на Україну для втручання в наші президентські вибори у 2020 році", - сказав Надлер.
За словами Надлера, інша стаття стосується перешкоджання роботі Конгресу, повідомляє CNN.