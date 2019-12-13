Кількість загиблих від виверження вулкана у Новій Зеландії зросла до 14

Кількість загиблих у результаті виверження вулкана Уайт-Айленд у Новій Зеландії сягнула 14 осіб.

Про це повідомляє CNN.

У п'ятницю рятувальники знайшли ще шість тіл. Ще двох людей досі вважають зниклими безвісти.

Вулкан Уайт-Айленд або Вакаарі є одним з найактивніших вулканів Нової Зеландії. Попри це, Білий острів є популярним серед туристів.

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За останні роки на острові сталися кілька вивержень (одне з найсерйозніших - у 2001 році), але тоді ніхто не постраждав. Востаннє виверження сталося у 2016 році, проте тоді йшлося лише про короткочасний викид попелу.

Фото: GeoNet