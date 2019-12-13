Данія хоче долучитися до патрулювання Перської затоки

Данія хоче долучитися до міжнародної місії із підтримання безпеки в Ормузькій протоці.

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Джеппе Кофод, пише Xinhua.

“Данія - п’ята у світі судноплавна держава, тож ми маємо особливий інтерес та відповідальність щодо підтримання морської безпеки, у тому числі в Ормузькій протоці”, - сказав Кофод.

За його словами, Данія готова відрядити на Близький схід фрегат разом із гелікоптером та 155 членами екіпажу. Місія має розпочатися осінню 2020 року та триватиме чотири місяці.

“Данське судно діятиме у співпраці з очолюваною США безпековою місією у регіоні IMCS”, - зауважує Xinhua.

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Нагадаємо: через Ормузьку протоку, яка розділяє Іран та Оман, проходить близько 20% світового експорту нафти.