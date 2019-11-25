Європейську місію для безпечної навігації у Перській затоці розмістять в Абу-Дабі

Для сприяння безпечній навігації кораблів в Перській затоці на французькій військовій базі в Абу-Дабі буде розташована європейська місія, яка координуватиме свої дії з місією США.

Про це повідомляє DW.

"Ми офіційно домовились, що командний центр європейської ініціативи морського нагляду перебуватиме на території ОАЕ", - сказала міністр оборони Франції Флоранс Парл.

Зазначається, що роботу місії забезпечуватимуть близько 10-15 співробітників.

Парлі не назвала країни, які приєднаються до місії, заявивши, що уряди низки держав ще чекають, коли їхні парламенти нададуть згоду на участь в ініціативі. Дії європейської місії будуть координуватися із нещодавно створеною аналогічною місією США, наголосила вона.

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На початку листопада міжнародна коаліція на чолі з США створила місію для захисту судноплавства у Перській затоці. Приводом для цього стало затримання Іраном 19 липня танкера Stena Impero. Після цього США закликали інші країни об'єднатися для захисту суден. До коаліції приєдналася Великобританія і низка інших країн. Місія розташована на військовій базі в Бахрейні. Більшість європейських урядів відмовилися брати участь у цій коаліції, побоюючись погіршення відносин з Іраном на тлі скорочення ним своїх зобов'язань за ядерною угодою.

Напруга у Перській затоці зросла після кількох атак на нафтові танкери, в яких США та їхні союзники обвинуватили Іран.