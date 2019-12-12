Біля парламенту Грузії затримали 12 протестувальників
Про це повідомляє Новини-Грузія.
"12 учасників сьогоднішньої акції протесту біля парламенту Грузії затримали поліцейські", - йдеться в повідомленні.
За даними МВС, демонстрантів затримано на підставі статей "Хуліганство" і "Непокора законним вимогам поліції" Кодексу адміністративних правопорушень Грузії.
Серед затриманих є лідери опозиції та громадські активісти.
Зазначається, що серія затримань почалася біля одного зі входів до парламенту, коли протестувальники перейшли з тротуару на проїжджу частину. Співробітники МВС заявили, що у демонстрантів немає права перекривати дорогу, і спробували відтіснити їх.
Пізніше кілька інцидентів сталося, коли протестувальники намагалися прорватися до будівлі через поліцейські кордони.
Акція триває, а самі протестувальники залишаються біля всіх трьох входів до будівлі парламенту.
На сьогоднішньому засіданні парламент повинен буде затвердити кандидатів у судді Верховного суду.
Лідери об'єднаної опозиції та громадські активісти заявляють, що представлені кандидати в судді Верховного суду некомпетентні, а їхнє призначення лобіює правляча партія «Грузинська мрія».
Фото: AA