Картина з оголеним революціонером спричинила заворушення у Мехіко

Обурені люди штурмували Палац Мистецтв у Мехіко через картину, на якій національний герой-революціонер Еміліано Сапата зображений оголеним.

Про це повідомляє BBC.

"У столиці Мексики показ картини, на якій мексиканський національний герой Еміліано Сапата зображений оголеним та на високих підборах, спричинив протести. Протестувальники штурмували Палац Мистецтв і закликали спалити його, вважаючи показ такої картини образливим і ганебним", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, внук революціонера Хорхе Сапата Гонзалез вимагає прибрати провокаційну картину. Під час заворушень прихильники Сапати побилися з ЛГБТ-активістами, які вважають, що цю картину "символом різноманітності".

Як відомо, Еміліано Сапата був лідером мексиканської революції на початку 20 століття. Він був убитий в 1919 році у віці 39 років. В очах більшості мексиканців він досі залишається національним героєм, оскільки був вихідцем із бідної селянської родини й боровся проти багатих землевласників.