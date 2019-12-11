Картина з оголеним революціонером спричинила заворушення у Мехіко
Про це повідомляє BBC.
"У столиці Мексики показ картини, на якій мексиканський національний герой Еміліано Сапата зображений оголеним та на високих підборах, спричинив протести. Протестувальники штурмували Палац Мистецтв і закликали спалити його, вважаючи показ такої картини образливим і ганебним", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, внук революціонера Хорхе Сапата Гонзалез вимагає прибрати провокаційну картину. Під час заворушень прихильники Сапати побилися з ЛГБТ-активістами, які вважають, що цю картину "символом різноманітності".
Як відомо, Еміліано Сапата був лідером мексиканської революції на початку 20 століття. Він був убитий в 1919 році у віці 39 років. В очах більшості мексиканців він досі залишається національним героєм, оскільки був вихідцем із бідної селянської родини й боровся проти багатих землевласників.