Бразилія допоможе шукати зниклий чилійський літак

Бразилія відрядила на пошуки зниклого поблизу Антарктиди чилійського військового літака полярне судно та спецлітак.

Про це із посиланням на заяву уряду Бразилії пише Xinhua.

Зазначається, що полярне судно бразильських ВМС “Адмірал Максиміліано” перебувало поблизу Південного Полюсу, тож змогло швидко приєднатися до пошуку.

У поширеній заяві уряд Бразилії також висловив “солідарність із народом, урядом та ВПС Чилі у зв’язку зі зникненням літака Hercules C-130”.

Нагадаємо: вчора стало відомо про зникнення літака ВПС Чилі, на борту якого перебувало 38 осіб. Літак летів з Пунта-Аренас на антарктичну базу імені президента Едуардо Фрея Монтлаві. Персонал, що летів в Антарктиду, повинен був оглянути трубопровід, який постачає пальне на базу.