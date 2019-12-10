На шляху до Антарктиди розбився військовий літак Чилі

Військово-повітряні сили (ВПС) Чилі повыдомили про аварії військового літака, на якому перебували 38 осіб. Пошуки судна, яке прямувало в Антарктиду, тривають.

Про це повідомляє ВВС в Twitter.

«Літак C130 Hercules через сім годин після втрати зв'язку вважаеться таким, що потрапив у аварію»,— йдеться в повідомленні ВВС в Twitter.

Йдуть пошуки можливих вцілілих.

Читайте також: Біля берегів Мавританії потонули майже 60 мігрантів

На борту перебували 17 членів екіпажу і 21 пасажир. Літак летів з Пунта-Аренас на антарктичну базу імені президента Едуардо Фрея Монтлави. Екіпаж перестав виходити на зв'язок в 18:13 (23:13 за київським часом).

Персонал, що летів в Антарктиду, повинен був оглянути трубопровід, який постачає пальне на базу.