Внаслідок перестрілки в Нью-Джерсі загинули шестеро осіб

Шестеро осіб загинули під час багатогодинної перестрілки між двома підозрюваними та правоохоронцями у вівторок у Джерсі-Сіті штату Нью-Джерсі.

Серед загиблих був і один поліціянт, передає кореспондент Укрінформу.

За словами шефа поліції міста Майкла Келлі, серед загиблих — обидва підозрюваних та троє сторонніх, що були знайдені всередині будівлі.

Ще двоє офіцерів поліції та один цивільний перебувають у лікарні.

За повідомленням ЗМІ, у приміщення магазину, з якого вели обстріл підозрювані, правоохоронці відправили робота, який вів відеоспостереження й допоміг знешкодити стрільців.

За інформацією поліції, стрілянина у Нью-Джерсі не має ознак тероризму.

Як повідомляв Укрінформ, спорадичну стрілянину було влаштовано в районі вулиці Мартіна Лютера Кінга в Джерсі-Сіті. Поліція оточила район та перекрила дороги через Гудзон до Мангеттена (Нью-Йорк).