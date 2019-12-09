В Австралії очікується нова хвиля рекордної спеки

В Австралії очікується нова хвиля спеки, у той час як вогнеборці продовжують гасити пожежі, що вже вирують на континенті.

Про це повідомляє Al Jazeera.

"Цього тижня Австралійське метеорологічне бюро прогнозує хвилю спеки у північній половині країни, в той час, як пожежники продовжують боротися з лісовими пожежами", - йдеться у повідомленні.

Понад 100 пожеж все ще палають по всій території північної Австралії.

Штат Вікторія запровадив повну заборону розпалення вогню у деяких районах, починаючи з понеділка, випереджаючи прихід надзвичайно високих температур та посилення вітру.

Ендрю Крісп, комісар з питань надзвичайних ситуацій штату Вікторія заявив, що "спекотні, сухі та вітряні погодні умови означають, що пожежі можуть початися де завгодно без попередження".

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Як повідомлялося, лісова пожежа на південному сході Австралії – неподалік від Сіднея – станом на суботу збільшилася до таких масштабів, що її наразі неможливо загасити. Загалом, повідомляється про шість летальних випадків внаслідок пожеж, що тривають близько двох місяців по всій Австралії. Зруйновано понад 700 будівель. Крім регіону навколо Сіднея великий вогонь також охопив райони Квінсленду, Вікторії, південної та західної частин Австралії, а також Тасманії.