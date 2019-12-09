Теsla на автопілоті в'їхала в поліцейську машину

В американському штаті Коннектикут автомобіль Tesla Model 3 на автопілоті врізався в службове авто поліції.

Про це повідомляє BBC.

"Автомобіль Tesla врізався у поліцейське авто та ще одну машину, коли на їхав на автопілоті", - йдеться у повідомленні. ДТП сталася 7 грудня на автобані 95 у місті Норволк, що в штаті Коннектикут.

Поліцейський автомобіль стояв біля зламаного авто, і в цей час Tesla Model 3 на автопілоті врізалося в задню частину автомобіля патрульних. Поліцейське авто, у свою чергу протаранило зламаний автомобіль. На момент аварії в автомобіля поліції світилися проблискові маячки.

Водій Tesla пояснив, що увімкнув автопілот, аби перевірити свого пса на задньому сидінні.

Видання додає, що у світі вже зафіксовано 5 ДТП за участі автомобілів Tesla в той час, як ті рухалися на автопілоті.

Як повідомлялося, 48-річний анестезіолог Омар Аван з Південної Флориди, який врізався у дерево на Tesla Model S, не зміг вибратися з палаючого авто через заблоковані дверні ручки і загинув на місці.