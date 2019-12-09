Імпічмент Трампа: у Конгресі можуть проголосувати цього тижня

Конгресмени можуть провести голосування з питання імпічменту президента США Дональда Трампа в Конгресі протягом цього тижня.

Про це заявив глава юридичного комітету Палати представників США Джерролд Надлер, повідомляє NBC.

«Ми, ймовірно, представимо статті про імпічмент комітету пізніше протягом тижня», - сказав Надлер.

За словами глави юридичного комітету, звинувачення ймовірно стосуватимуться можливих зловживань Трампа владою, спроб перешкоджати розслідуванню в Конгресі США. Як зазначив Надлер, багато деталей статей про імпічмент ще не допрацьовані і комітету необхідно провести консультації з усіх питань. Також більше ясності можуть внести результати слухань демократів і республіканців, які відбудуться в юридичному комітеті в понеділок, 9 грудня.

Нагадаємо, 5 грудня спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі доручила Надлеру підготувати офіційні звинувачення щодо Трампа.