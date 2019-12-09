Три події світу. Останні штрихи до Норманді, північноатлантичний Лондон та 5 годин у Сочі

Підготовка до зустрічі Нормандської четвірки подарувала чимало сюрпризів. НАТО відзначив 70 років свого функціонування у Лондоні.

Путін та Лукашенко не зуміли зробити подарунок до 20-річчя договору про створення Союзної держави.

Помічник президента Андрій Єрмак назвав зустріч Нормандської четвірки головною зовнішньополітичною подією для України цього року. Дивно, що він не уточнив: у ній візьме участь один з провідних лідерів сучасного світу. Попри те президентський радник у Лондоні трохи відкрив карти офіційного Києва, і ця демонстрація намірів сподобалася далеко не всім. Готовність іти на внесення змін до Конституції у частині децентралізації, імплементувати формулу Штайнмаєра до закону про особливості місцевого самоврядування у ОРДЛО та проводити місцеві вибори одночасно на підконтрольній території та в ОРДЛО (за такої синхронізації може постати логічне запитання про приналежність Криму) виглядають надмірними реверансами перед Кремлем. Можна сказати навіть – поклонами в пояс.

Володимир Зеленський / Фото: Офіс Президента

Сам Володимир Зеленський у Парижі має наміри обговорити масштабний обмін полоненими (бажано всіх на всіх), припинення вогню по всій лінії протистояння і проведення виборів після виведення іноземних військ і роззброєння бойовиків. Його російський тезко-президент дав зрозуміти, що відвідає Париж «аби сприяти врегулюванню конфлікту всередині України та не допустити розмивання Мінських домовленостей». Цей хіт Путіна перевірений часом не гірше за відому кричалку харківських вболівальників. Німеччина та Франція мають власний інтерес, адже у червні 2014-го їх лідери взяли на себе відповідальність за врегулювання конфлікту на Донбасі, і його продовження підриває авторитет Парижа та Берліна.

Фото: The White House

НАТО відзначив свій 70-річний ювілей у Лондоні. Ухвалено підсумкову декларацію, яка звично стала компромісною, проте зуміла вмістити у себе згадку про російську активність як загрозу для Альянсу, відбулися заходи на полях святкування. Протиріччя всередині Альянсу нікуди не зникли: лунала критика на адресу Еммануеля Макрона, який дозволив собі кілька тижнів тому констатувати «смерть мозку НАТО». Північноатлантичний альянс залишається найвпливовішою військово-політичною організацією світу, і затверджений план захисту Польщі та країн Балтії підтвердив цю тезу. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що двері Альянсу відкриті для Грузії та України, звісно, не уточнивши терміни вступу.

Володимир Путін, Олескандр Лукашенко

Президенти Росії та Білорусі не зуміли втілити в життя плани щодо інтеграції в Союзну державу у 20-у річницю підписання Єльциним та Лукашенком договору про її утворення. Білоруський президент під час 5-годинних переговорів вимагав рівних умов (прописаних у договорі), його російський візаві не знайшов (поки що) переконливих аргументів проти. Лукашенко використав у власних інтересах і протести у Мінську проти інтеграції за кремлівським алгоритмом, які проходили за підкреслено лояльного ставлення правоохоронців. Наступні переговори двох президентів можуть відбутися 20 грудня, проте пробуксовування інтеграційної машини вже стало очевидним.

Євген МАГДА, Інститут світової політики