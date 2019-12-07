США та Іран провели обмін полоненими

США та Іран у суботу, 7 грудня, здійснили рідкісний обмін полоненими.

Про це повідомляє Evening Standard.

"У рідкісному обміні полоненими США та Іран звільнили кожна по одному в'язню", - йдеться у повідомленні.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що американець Ван Сюе, якого Іран три роки тримав в ув'язненні за звинуваченням у шпигунстві, повернувся на батьківщину. Представник уряду Ірану розповів про звільнення іранця Массуда Солеймані з ув'язнення у Сполучених Штатах.

Посередником при обміні полоненими між країнами виступила Швейцарія. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф вітав Солеймані в Цюріху, де й відбувся обмін.

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Дональд Трамп в офіційній заяві Білого дому не згадав про звільнення Солеймані, але подякував владі Швейцарії за допомогу у проведенні переговорів.