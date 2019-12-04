Іран назвав умову для початку переговорів зі США

Президент Ірану Хассан Рухані заявив, що готовий розпочати переговори із США, якщо Білий дім зніме санкції з ісламської республіки.

Про це повідомляє AFP.

«Якщо вони (США - ред.) готові скасувати санкції, ми готові говорити і вести переговори навіть на рівні глав країн групи 5 + 1», - заявив президент.

Скасування санкцій США проти Тегерана є головною умовою Ірану для повернення до переговорів під егідою так званої Групи 5 + 1, яка досягла угоди щодо ядерної програми Ірану в 2015 році - п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Німеччина.

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Нагадаємо, в травні 2018 року Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з договору щодо іранської ядерної угоді і запровадив жорсткі обмежувальні заходи, в результаті яких в Ірані виник дефіцит палива, зросли ціни на бензин, що стало причиною поточних заворушень у країні.