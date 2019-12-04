Іран назвав умову для початку переговорів зі США

Іран назвав умову для початку переговорів зі США

Укрінформ
Президент Ірану Хассан Рухані заявив, що готовий розпочати переговори із США, якщо Білий дім зніме санкції з ісламської республіки.

Про це повідомляє AFP.

«Якщо вони (США - ред.) готові скасувати санкції, ми готові говорити і вести переговори навіть на рівні глав країн групи 5 + 1», - заявив президент.

Скасування санкцій США проти Тегерана є головною умовою Ірану для повернення до переговорів під егідою так званої Групи 5 + 1, яка досягла угоди щодо ядерної програми Ірану в 2015 році - п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН плюс Німеччина.

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Нагадаємо, в травні 2018 року Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з договору щодо іранської ядерної угоді і запровадив жорсткі обмежувальні заходи, в результаті яких в Ірані виник дефіцит палива, зросли ціни на бензин, що стало причиною поточних заворушень у країні.

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