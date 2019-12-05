У Франції в четвер, 5 грудня, проходить загальнонаціональний страйк.

Протестувальники виступають проти запропонованої урядом та підтриманою президентом країни Еммануелем Макроном пенсійної реформи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У страйку беруть участь представники багатьох галузей, включаючи залізницю, освіту, поліцію, пожежних.

Особливо критичним є припинення роботи метрополітену у Парижі.

Францію паралізував загальнонаціональний страйк / Фото: AA

Страйкарі не погоджуються із запропонованими пропозиціями у сфері пенсійного забезпечення щодо стимулювання вищого віку виходу на пенсію — після 62 років.

За оцінками експертів, збитки державного бюджету Франції за один день страйку можуть становити близько 400 млн євро.