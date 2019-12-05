Францію паралізував загальнонаціональний страйк

Францію паралізував загальнонаціональний страйк

Фото
Укрінформ
У Франції в четвер, 5 грудня, проходить загальнонаціональний страйк.

Протестувальники виступають проти запропонованої урядом та підтриманою президентом країни Еммануелем Макроном пенсійної реформи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У страйку беруть участь представники багатьох галузей, включаючи залізницю, освіту, поліцію, пожежних.

Особливо критичним є припинення роботи метрополітену у Парижі.

Францію паралізував загальнонаціональний страйк / Фото: AA

Страйкарі не погоджуються із запропонованими пропозиціями у сфері пенсійного забезпечення щодо стимулювання вищого віку виходу на пенсію — після 62 років.

Читайте також: Експерт розповів про вплив Росії на рух "жовтих жилетів"

За оцінками експертів, збитки державного бюджету Франції за один день страйку можуть становити близько 400 млн євро.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-