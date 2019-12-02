Через сніг у США скасували понад 900 авіарейсів, ще майже 8 тисяч перенесли
Укрінформ
Протягом вікенду у США через сильні снігопади та негоду скасували понад 900 авіарейсів та перенесли ще 7,7 тисячі рейсів.
Про це повідомляє USA Today.
“Станом на 23:59 за місцевим часом у неділю, 921 рейс до або зі Сполучених Штатів було скасовано, ще 7 722 рейси перенесли”, - йдеться у повідомленні.
Загалом з 30 листопада по 3 грудня у American Airlines було заплановано понад 27 тисяч відправлень, за участі більш ніж 2,6 млн клієнтів.
Як зазначається, сніг випав у 30 американських штатах. Подекуди снігові замети досягли 30 см.
Людям рекомендують залишатися вдома, якщо є така можливість.