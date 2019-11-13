У Штатах рекордно впала температура
Про це повідомляє BBC.
"Повітряна маса з Арктики принесла рекордно низькі температури у декілька регіонів США", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, повітряна маса з Арктики принесла сильні снігопади та кригу. Рекорди низької температури фіксуються у таких штатах, як Канзас та Іллінойс. Синоптики вважають, що цього тижня можуть бути побиті сотні рекордів.
У США вже зафіксовано чотири випадки загибелі у ДТП, пов’язаних з негодою, понад 1000 авіарейсів було скасовано. У деяких районах також закриті школи.
У Національній службі погоди (NSW) заявили, що повітряна маса продовжує рухатися до східного узбережжя США. Як очікується, холодний атмосферний фронт викликатиме відчуття «середини зими», а не середини листопада у більшій частині східних регіонів країни.