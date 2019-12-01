У Бразилії на дискотеці сталася тиснява, є загиблі

У Бразилії дев’ятеро людей загинули, семеро дістали травми внаслідок тисняви на дискотеці у місті Сан-Паулу.

Про це повідомляє Globo.

"Дев'ятеро людей - одна жінка та вісім чоловіків - були затоптані на смерть під час тисняви на дискотеці у районі Параіполіс, у південній частині Сан-Паулу, зранку в неділю", - йдеться у повідомленні

Фото: 1news.com.br

Всього на дискотеці було кілька тисяч осіб. Тиснява виникла після того, як туди увірвалася поліція, переслідуючи двох підозрюваних.

Поліцейські переслідували двох чоловіків на мотоциклі у бідному районі Сан-Паулу. Тікаючи та стріляючи у бік правоохоронців, підозрювані заскочили у залу дискотеки, що викликало масову паніку та тисняву серед відвідувачів.

Головне фото: Nelson Almeida/AFP