У Росії автобус впав із моста, 15 загиблих

У Забайкальському краї Росії автобус з пасажирами впав з мосту в річку. Загинули 15 людей, ще 18 постраждали.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на регіональний підрозділ медицини катастроф.

«Число постраждалих в результаті ДТП з автобусом, який впав у річку з мосту в Забайкальському краї, зросло до 18 осіб, ще 15 загинули», - йдеться в повідомленні.

У МНС Росії цю інформацію підтвердили і уточнили, що, попередньо, всього в автобусі було 44 людини.

Аварія сталася на 60-му км автодороги Могойтуй - Сретенськ - Олочі. Причиною ДТП стало колесо, що лопнуло у автобуса Kia Granbird. Автобус прямував з Сретенська до Чити. Протяжність цього маршруту 360 км.

Автобус пробив огорожу і впав з мосту. За попередньою інформацією, автобус належить індивідуальному підприємцю, який займається туристичними перевезеннями.

Прокуратура Забайкальського краю почала перевірку за фактом падіння пасажирського автобуса з мосту в річку.