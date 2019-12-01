Голова уряду Іраку повідомив парламенту про свою відставку

Прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді написав заяву про відставку через тривалі антиурядові акції протесту в іракській столиці Багдаді.

Про це повідомляє Aljazeera.

У неділю заплановано засідання парламенту Іраку, на якому чиновники будуть приймати рішення щодо Махді шляхом голосування.

Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими за останні роки. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг.

В результаті зіткнень з силовими структурами загинули вже понад 40 демонстрантів.