Голова уряду Іраку повідомив парламенту про свою відставку

Голова уряду Іраку повідомив парламенту про свою відставку

Укрінформ
Прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді написав заяву про відставку через тривалі антиурядові акції протесту в іракській столиці Багдаді.

Про це повідомляє Aljazeera

У неділю заплановано засідання парламенту Іраку, на якому чиновники будуть приймати рішення щодо Махді шляхом голосування.

Читайте також: Прем'єр Іраку оголосив про намір піти у відставку — на тлі протестів

Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими за останні роки. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг.

Читайте також: Іракський «Майдан» в тупику – західна модель не працює, східна веде в середньовіччя

В результаті зіткнень з силовими структурами загинули вже понад 40 демонстрантів.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-