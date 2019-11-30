Прем'єр Іраку оголосив про намір піти у відставку — на тлі протестів

Прем'єр-міністр Іраку Адель Абдул-Махді оголосив про намір піти у відставку на тлі триваючих протестів, в результаті яких в суботу загинули ще двоє протестувальників.

Про це повідомляє АР.

«Я представлю парламенту офіційне прохання про відставку з поста прем'єр-міністра - так, щоб парламент міг розглянути нові кандидатури», - заявив Абдула-Махді в п'ятницю.

Поки невідомо, коли саме він повідомить парламенту про відставку.

Заяву було зроблено після проповіді аятоли Алі ас-Сістані, в якій верховний духовний лідер країни закликав парламент «переглянути свій вибір» щодо уряду Іраку.

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Як повідомляє видання з посиланням на співробітників служби безпеки і медиків, станом на першу половину суботи в результаті зіткнень з поліцією в місті Наджаф на півдні Іраку були вбиті двоє протестувальників і 15 поранені, також поранення отримали 11 учасників протесту в Багдаді.

Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими за останні роки. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг. В результаті зіткнень з силовими структурами загинули вже понад 40 демонстрантів.