Британська поліція заявляє про "інцидент" на лондонському мосту, рух перекрили

Поліція Британії заявила, що на лондонському мосту стався "інцидент" на тлі повідомлень про постріли.

Про це повідомляє Independent.

"Ми розбираємося з інцидентом на Лондонському мосту. Якщо ви знаходитесь поблизу місця події, виконайте вказівки будь-якого офіцера на місці", - заявила столична поліція.

У Twitter очевидці опублікували фотографію, на якій видно вантажівку, що стоїть посеред дороги на мосту в оточенні кількох автомобілів поліції. Рух на мосту перекрито.

Також на місці події присутня Лондонська служба швидкої допомоги.

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Як пише Sky News, поліція застрелила невідомого чоловіка. Припускають, що він був зловмисником і мав при собі ніж.

Деталі інциденту з’ясовується.