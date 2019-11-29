Британська поліція заявляє про "інцидент" на лондонському мосту, рух перекрили
Укрінформ
Поліція Британії заявила, що на лондонському мосту стався "інцидент" на тлі повідомлень про постріли.
Про це повідомляє Independent.
"Ми розбираємося з інцидентом на Лондонському мосту. Якщо ви знаходитесь поблизу місця події, виконайте вказівки будь-якого офіцера на місці", - заявила столична поліція.
У Twitter очевидці опублікували фотографію, на якій видно вантажівку, що стоїть посеред дороги на мосту в оточенні кількох автомобілів поліції. Рух на мосту перекрито.
Також на місці події присутня Лондонська служба швидкої допомоги.
Як пише Sky News, поліція застрелила невідомого чоловіка. Припускають, що він був зловмисником і мав при собі ніж.
Деталі інциденту з’ясовується.