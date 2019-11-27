У Греції стався потужний землетрус, оголосили евакуацію

Поблизу грецького острову Крит стався землетрус магнітудою 6.

Про це повідомляє Ekathimerini.

“Потужний землетрус магнітудою 6 стався біля узбережжя Крита”, - йдеться у повідомленні.

Стихійне лихо зафіксовано у середу, 27 листопада, о 09.24. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 56 км за 74 від міста Ханая.

Наразі немає інформації про постраждалих або завдану шкоду.

Однак ЗМІ заявляють про евакуацію на острові.

Зазначається, що поштовхи також відчули в містах Аттіка й Пелопоннес.

Як повідомлялося, землетрус потужністю 6,4 бала стався у вівторок, 26 листопада, в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії. Кількість загиблих від землетрусу в Албанії перевищила 20 осіб.

Також у Боснії і Герцеговині стався землетрус магнітудою 5,2 через кілька годин після потужного землетрусу в Албанії.

Фото Amanda Booth