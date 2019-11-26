Землетрус в Албанії: зросла кількість загиблих і поранених

Кількість загиблих від землетрусу в Албанії сягнула 20 осіб.

Про це повідомляє AFP з посиланням на міністерство оборони Албанії.

"До вечора кількість загиблих зросла до 20 осіб", - заявили у міністерстві оборони.

Зазначається також, що рятувальники визволили з-під уламків зруйнованих будівель 42 людини.

На допомогу рятувальникам до міст Дуррес та Тумане було направлено близько 300 військових та 1900 поліцейських.

Як повідомляє ANSA, кількість постраждалих понад 600.

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Загалом, відгукнулася вся Європа, рятувальні загони з Італії, Греції та Румунії вже допомагають албанським колегам.

Як повідомлялося, землетрус потужністю 6,4 бала стався у вівторок вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, поштовхи також відчувались у Косові та Греції.

Фото з сайту eurointegration.com.ua