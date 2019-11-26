Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Албанії зросла до 16

Кількість загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 6,4 в Албанії зросла до 16 осіб.

Про це повідомляє AP із посиланням на Міністерство оборони країни.

"Підтверджена кількість загиблих становить 16 осіб після того, як у західному (албанському — ред.) місті Дуррес було виявлено ще два тіла після землетрусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після обіду в Адріатичному морі стався повторний поштовх магнітудою 5.

Нині Косово, Чорногорія, Італія й Греція направили до Албанії власні команди рятувальників.

Раніше повідомлялося про 13 загиблих.

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Як повідомляв Укрінформ, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався у вівторок вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, поштовхи також відчувалися у Косові та Греції.

Через стихійне лихо понад 600 людей отримали медичну допомогу.

Фото з сайту eurointegration.com.ua