Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Албанії зросла до 16
Про це повідомляє AP із посиланням на Міністерство оборони країни.
"Підтверджена кількість загиблих становить 16 осіб після того, як у західному (албанському — ред.) місті Дуррес було виявлено ще два тіла після землетрусу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після обіду в Адріатичному морі стався повторний поштовх магнітудою 5.
Нині Косово, Чорногорія, Італія й Греція направили до Албанії власні команди рятувальників.
Раніше повідомлялося про 13 загиблих.
Як повідомляв Укрінформ, потужний землетрус магнітудою 6,4 стався у вівторок вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, поштовхи також відчувалися у Косові та Греції.
Через стихійне лихо понад 600 людей отримали медичну допомогу.
Фото з сайту eurointegration.com.ua