Кількість жертв землетрусу в Албанії зросла до дев'яти
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Укрінформ
Унаслідок потужного землетрусу в Албанії кількість загиблих зросла до 9 осіб.
Про це повідомляє Euronews Albania.
“Щонайменше 9 людей загинули та сотні постраждали в результаті землетрусу магнітудою 6,4 в Албанії вранці у вівторок ”- йдеться у повідомленні.
Нині в районах містах Туман та Дуррес допомагають в рятувальних опараціях понад 300 солдатів та поліцейських.
Місцева попереджає, що очікуються повторні поштовхи.
Як повідомлялося, потужний землетрус потужністю 6,4 бала стався у вівторок вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, він також відчувався у Косові та Греції.