Кількість жертв землетрусу в Албанії зросла до дев'яти

Унаслідок потужного землетрусу в Албанії кількість загиблих зросла до 9 осіб.

Про це повідомляє Euronews Albania.

“Щонайменше 9 людей загинули та сотні постраждали в результаті землетрусу магнітудою 6,4 в Албанії вранці у вівторок ”- йдеться у повідомленні.

Нині в районах містах Туман та Дуррес допомагають в рятувальних опараціях понад 300 солдатів та поліцейських.

Місцева попереджає, що очікуються повторні поштовхи.

Як повідомлялося, потужний землетрус потужністю 6,4 бала стався у вівторок вранці в Адріатичному морі поблизу узбережжя Албанії, він також відчувався у Косові та Греції.