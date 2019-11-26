Грецький парламент виступив проти повного поділу держави та церкви

У Греції депутати парламенту проголосували проти повного відділення православної церкви від держави.

Про це повідомляє Ekatimerini.

Пропозиція переглянути роль церкви в житті держави надійшла від лівої партії СІРІЗА, але ліберально-консервативна партія Нова демократія, що володіє зараз більшістю в парламенті, не схвалила цю ініціативу.

Нагадаємо: наразі православна церква Греції відокремлена від держави, проте представники духовенства отримують державні зарплати.